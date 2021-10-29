Kızılay gönüllüleri Anıtkabir'i ziyaret edecek - Haberler
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Kızılay gönüllüleri Anıtkabir'i ziyaret edecek

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kızılay gönüllüleri Anıtkabir'i ziyaret edecek

Türk Kızılay Kırklareli Şubesi genç gönüllüleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

KIRKLARELİ (AA) - Türk Kızılay Kırklareli Şubesi genç gönüllüleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, AA muhabirine, gençleri Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü manevi huzurunda ziyaret etmeleri için Ankara'ya uğurladıklarını söyledi.

Gençlere çalışmalarından ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Göç, "Yolunuz iyilik, kılavuzunuz daima merhametiniz olsun." dedi.

Göç, gençlerin Ankara'ya gönderilmesine katkı sunan Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na teşekkür etti.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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