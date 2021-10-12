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Kıvılcım çatışmaya giriyor, Gönül borcu nasıl ödenir?

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Kıvılcım çatışmaya giriyor, Gönül borcu nasıl ödenir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, Dünya Hali enerjisi ve mizah dozu yüksek bir yeni bölümle serüvenine devam ediyor.

Kıvılcım'ın adrenalin bağımlılığı…

Sevilen dizi "Dünya Hali" 13 Ekim Çarşamba akşamı on dördüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

Dünya Hali, ikili ilişkilere olan mizahi yaklaşımı, hayatın içindeki detaylara dair ince tespitleriyle mizah severleri ekran başına bekliyor.

Kıvılcım Çatışmaya Giriyor

Hayatın sıradanlığından fazlasıyla sıkılmış olan Kıvılcım, Vural'ın karıştığı bir meseleye dair yeni bir şikâyet alınca soluğu mafyanın yanında alır.Vural'ın yanına gittiğinde kendisini bir çatışmanın ortasında bulur ve bu çatışmadan keyif alır. Hayattaki heyecanı hiç beklemediği bir yerde, Vural'ın yanında bulmuştur.

Gönül Borcu Nasıl Ödenir?

Sinan ve Azimle birlikte, Azim'in kimlere gönül borcu olduğunu anlamak için araştırma yapmaya başlar. Bu işi çözmek için gönül borcu vergi dairesine giderler. Orada, ikiliyi hiç tahmin etmedikleri bir olay beklemektedir.

Kıvılcım'ın Adrenalin Bağımlılığı

Kıvılcım, ofiste sıkılırken son yaşadığı adrenalin dolu anları düşünmektedir. Fulya, kendisine müdahale etmek istese de başaramaz ve Kıvılcım adrenalin dolu dakikalar yaşamak için kendisini ofisten dışarı atar. Kıvılcım'ı çok ilginç maceralar beklemektedir.

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