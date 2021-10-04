Kırşehir'de sağlık çalışanları karnından beslenen Mina için seferber oldu - Haberler
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Kırşehir'de sağlık çalışanları karnından beslenen Mina için seferber oldu

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de sağlık çalışanları karnından beslenen Mina için seferber oldu

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği üyeleri, rahatsızlığı nedeniyle karnından beslenen 8 yaşındaki çocuğa mama, beslenme tüpü ve tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

İSTANBUL (AA) - Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği üyeleri, rahatsızlığı nedeniyle karnından beslenen 8 yaşındaki çocuğa mama, beslenme tüpü ve tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Dernek başkanı Yasin İlhan Yavuz, yaptığı açıklamada, "glikojen depo tip 1B" hastası 8 yaşındaki Mina'nın annesinin, kendilerine yardım çağrısı yapması üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Hastalığı nedeniyle karnından beslenen küçük Mina için hazırlanan görseli, derneğin sosyal medya hesaplarından yayınlayarak üyelerini harekete geçirdiklerini anlatan Yavuz, Kırşehirli ailenin Mina'nın, tedavisi için İstanbul'a taşındığını öğrendiklerini aktardı.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Tedavi için mücadele veriyorlar. Bizler de dernek üyeleri olarak aileye katkı sağladık. Kızımız için arkadaşlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızla seferber olduk. Özellikle dernek başkan yardımcımız Kübra (Çakmak) hanımın büyük çabaları ile yaklaşık 25 bin liralık mama, beslenme tüpü ve tıbbi malzemeyi aileye teslim ettik. Mina kızımıza elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Video sayfalarımızda yayınlandıktan sonra çok arayan oldu."

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırşehir'de sağlık çalışanları karnından beslenen Mina için seferber oldu - Haberler
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