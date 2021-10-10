Kırmızı Oda Rezzan kimdir? Kırmızı Oda'nın Rezzan'ı Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli? Nihal Yalçın biyografisi!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin yeni sezon karakterlerinden Rezzan sosyal medyada gündem oldu. Dizinin takipçileri "Kırmızı Oda Rezzan kimdir?" sorusunu araştırıyor. Kırmızı Oda'nın Rezzan'ı Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli? Nihal Yalçın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KIRMIZI ODA REZZAN KİMDİR, GERÇEK HİKAYESİ NE?

Kırmızı Oda dizisinde Rezzan karakterini Nihal Yalçın canlandırıyor. Fragmanda oldukça etkileyici olan Nihal Yalçın'ın hayat vereceği Rezzan karakterinin gerçek hikayesi bu akşam yeni bölümle birlikte açıklanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KIRMIZI ODA REZZAN'I NİHAL YALÇIN KİMDİR?

Nihal Yalçın 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Nihal Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır.

2016 yılında oynadığın Antabus oyunuyla 20. Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülüne sahip olan Nihal Yalçın İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü mezunudur. Konservatuvardan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yapan Nihal Yalçın 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı adlı doğaçlama gösterisi sergilemekteydi fakat tiyatroyu kısa bir süreliğine bıraktı.

Sinema kariyerine 2005'te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakteriyle başlayan Nihal Yalçın, 2009 yılında Ay Lav Yu adlı filmde ise "Rukiye" karakteri canlandırdı.

Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolünde izleyicin karşısına çıktı. Bunların haricinde birçok dizi ve filmlerde de rol aldı. Son olarak Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan "Açılay" karakterini 2 sezon boyunca canlandırmış, 2. sezon finalinde diziye veda etmiştir.

NİHAL YALÇIN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Yol Ayrımı (Emine)/ Sinema Filmi – 2017

Beş Kardeş (Canan) – 2015

Berlin Kaplanı (Elvan)/ Sinema Filmi – 2012

Yeraltı (Türkan)/ Sinema Filmi 2011

Yalan Dünya (Açılay) – 2011-2014

Kurtuluş Son Durak (Goncagül)/ Sinema Filmi – 2011

Araf (Derya)/ Sinema Filmi – 2011

Cümbür Cemaat Aile (Rahime Yıldız) – 2010

Kış Masalı (Figen) – 2009 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Avrupa Yakası (Meryem) – 2009

Hayatın Tuzu (Süheyla)/ Sinema Filmi – 2009

Güldünya (Konuk oyuncu) – 2009

Ay Lav Yu (Rukiye)/ Sinema Filmi – 2009

Şöhret Okulu (Sirvan) – 2007

Kurtlar Vadisi Pusu (Terörist) – 2007

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Zeyno)/ Sinema Filmi – 2005

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