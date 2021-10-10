Kırmızı Oda Rezzan kimdir? Kırmızı Oda'nın Rezzan'ı Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli? Nihal Yalçın biyografisi!
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin yeni sezon karakterlerinden Rezzan sosyal medyada gündem oldu. Dizinin takipçileri "Kırmızı Oda Rezzan kimdir?" sorusunu araştırıyor. Kırmızı Oda'nın Rezzan'ı Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli? Nihal Yalçın hayatı ve biyografisi nedir?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin yeni sezon karakterlerinden Rezzan sosyal medyada gündem oldu. Dizinin takipçileri "Kırmızı Oda Rezzan kimdir?" sorusunu araştırıyor. Kırmızı Oda'nın Rezzan'ı Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli? Nihal Yalçın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Kırmızı Oda dizisinde Rezzan karakterini Nihal Yalçın canlandırıyor. Fragmanda oldukça etkileyici olan Nihal Yalçın'ın hayat vereceği Rezzan karakterinin gerçek hikayesi bu akşam yeni bölümle birlikte açıklanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Nihal Yalçın 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Nihal Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır.
2016 yılında oynadığın Antabus oyunuyla 20. Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülüne sahip olan Nihal Yalçın İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü mezunudur. Konservatuvardan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yapan Nihal Yalçın 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı adlı doğaçlama gösterisi sergilemekteydi fakat tiyatroyu kısa bir süreliğine bıraktı.
Sinema kariyerine 2005'te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakteriyle başlayan Nihal Yalçın, 2009 yılında Ay Lav Yu adlı filmde ise "Rukiye" karakteri canlandırdı.
Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolünde izleyicin karşısına çıktı. Bunların haricinde birçok dizi ve filmlerde de rol aldı. Son olarak Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan "Açılay" karakterini 2 sezon boyunca canlandırmış, 2. sezon finalinde diziye veda etmiştir.
Yol Ayrımı (Emine)/ Sinema Filmi – 2017
Beş Kardeş (Canan) – 2015
Berlin Kaplanı (Elvan)/ Sinema Filmi – 2012
Yeraltı (Türkan)/ Sinema Filmi 2011
Yalan Dünya (Açılay) – 2011-2014
Kurtuluş Son Durak (Goncagül)/ Sinema Filmi – 2011
Araf (Derya)/ Sinema Filmi – 2011
Cümbür Cemaat Aile (Rahime Yıldız) – 2010
Kış Masalı (Figen) – 2009 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Avrupa Yakası (Meryem) – 2009
Hayatın Tuzu (Süheyla)/ Sinema Filmi – 2009
Güldünya (Konuk oyuncu) – 2009
Ay Lav Yu (Rukiye)/ Sinema Filmi – 2009
Şöhret Okulu (Sirvan) – 2007
Kurtlar Vadisi Pusu (Terörist) – 2007
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Zeyno)/ Sinema Filmi – 2005