Kırmızı Oda Nevin kimdir? TV8'in beğenilen yapımı Kırmızı Oda dizisindeki Nevin rolüyle büyük beğeni toplayan Rozet Hubeş son dönemde diziseverler tarafından araştırılmakta. Vatandaşlar Hubeş ile ilgili internette en çok "Kırmızı Oda Nevin kimdir? Rozet Hubeş kimdir? Rozet Hubeş kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar.

KIRMIZI ODA NEVİN KİMDİR?

Kırmızı Oda Nevin, Nihal Yalçın'ın canlandırdığı Rezzan karakterinin annesidir. Nevin karakterine başarılı oyuncu Rozet Hubeş hayat vermektedir.

ROZET HUBEŞ KİMDİR?

Rozet Hubeş 1959 yılındaİstanbul'da dünyaya gelen Yahudi kökenli Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.

1959 yılında İstanbul'da doğdu. Yahudi asıllı İstanbulludur. Lisede Fen Bölümünde okudu ve Lise yıllarında tiyatro faaliyetlerine katılmıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü de okudu.ilk olarak 1 yıl Şehir Tiyatroların çalışmıştır sonra Dormen Tiyatrosunda bir çocuk oyunu ardından Kenter Tiyatrosunda oynamıştır. 21 yıldır şehir tiyatrolarında çalışmaktadır. Ayrıca tiyatroculuk ve oyunculuğun yanında seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Afife Tiyatro Ödülleri, 2005, En iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Uçurtmayı Vurmasınlar filmi Rozet Hubeş için bir dönüm noktası olmuştur. Hayat Devam Ediyor Dizisinde büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Belgesellerde de oynamıştır.

Ödülleri

Afife Tiyatro Ödülleri, 2005, En iyi kadın oyuncu ödülü, "Gayriresmî Hürrem"

Rol aldığı bazı oyunlar

Martı : Anton Çehov : Yıldırım Fikret Urağ - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2016

Kadın Hayattır Memattır Kadın : Sema Keçik - Arzu Işıtman - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Kırmızı Pazartesi (oyun) : Gabriel Garcia Marquez - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Gayri Resmi Hürrem : Özen Yula - İstanbul Şehir Tiyatrosu : 2003

Sekiz Kadın : Robert Thomas - İstanbul Şehir Tiyatrosu : 2002

Kadınla Savaş Komedi "okuma tiyatrosu" : Thomas Brasch - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Uzun Zaman Önce Mayısta : "okuma tiyatrosu" Roland Schimmelpfennig - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Sanatçının Ölümü (oyun) : Yılmaz Onay - Düşün Sahnesi - 2000

Kedi : Behçet Necatigil - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

Oyunlarla Yaşayanlar : Oguz Atay - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998

Halay : Refik Erduran - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1997

Bisküvi Adam : David Wood - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1997

Çalıkuşu : Reşat Nuri Gültekin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1996

Cem Sultan : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994

Gölge Ustası : Yeşim Doran\Yıldırım Türker - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1993

Altı Derece Uzak : John Guare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1992

Bir Çift Kanat : Athol Fugard - Kent Oyuncuları : 1987

Deli Bal : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu : 1986

Gazete Gazete : David Hare-Howard Branton - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985

Filmografisi

Kırmızı Oda - 2021

Hayat Devam Ediyor : Mahsun Kırmızıgül - 2011

Gece Gündüz : Şenol Sönmez - 2008

İstanbul Şahidimdir : Türkan Derya - 2004

Uçurtmayı Vurmasınlar : Tunç Başaran - 1989

Kadının Adı Yok (film) Atıf Yılmaz - 1987

Çalıkuşu (dizi) : Osman Fehmi Seden - 1986

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