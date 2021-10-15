Kırmızı Oda Nevin kimdir? Rozet Hubeş kimdir? Rozet Hubeş kaç yaşında, aslen nerelidir?
Kırmızı Oda Nevin kimdir? Kırmızı Oda dizisi yayınlandığı günlerde dizide yer alan birçok oyuncu araştırılmaktadır. Bu bağlamda son dönemde Kırmızı Oda'nın Nevin'i Rozet Hubeş'in hayatı merak edilmekte. Peki, Kırmızı Oda Nevin kimdir? Rozet Hubeş kimdir? Rozet Hubeş kaç yaşında, aslen nerelidir?
Kırmızı Oda Nevin kimdir? TV8'in beğenilen yapımı Kırmızı Oda dizisindeki Nevin rolüyle büyük beğeni toplayan Rozet Hubeş son dönemde diziseverler tarafından araştırılmakta. Vatandaşlar Hubeş ile ilgili internette en çok "Kırmızı Oda Nevin kimdir? Rozet Hubeş kimdir? Rozet Hubeş kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar.
KIRMIZI ODA NEVİN KİMDİR?
Kırmızı Oda Nevin, Nihal Yalçın'ın canlandırdığı Rezzan karakterinin annesidir. Nevin karakterine başarılı oyuncu Rozet Hubeş hayat vermektedir.
ROZET HUBEŞ KİMDİR?
Rozet Hubeş 1959 yılındaİstanbul'da dünyaya gelen Yahudi kökenli Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.
1959 yılında İstanbul'da doğdu. Yahudi asıllı İstanbulludur. Lisede Fen Bölümünde okudu ve Lise yıllarında tiyatro faaliyetlerine katılmıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü de okudu.ilk olarak 1 yıl Şehir Tiyatroların çalışmıştır sonra Dormen Tiyatrosunda bir çocuk oyunu ardından Kenter Tiyatrosunda oynamıştır. 21 yıldır şehir tiyatrolarında çalışmaktadır. Ayrıca tiyatroculuk ve oyunculuğun yanında seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Afife Tiyatro Ödülleri, 2005, En iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Uçurtmayı Vurmasınlar filmi Rozet Hubeş için bir dönüm noktası olmuştur. Hayat Devam Ediyor Dizisinde büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Belgesellerde de oynamıştır.
Ödülleri
- Afife Tiyatro Ödülleri, 2005, En iyi kadın oyuncu ödülü, "Gayriresmî Hürrem"
Rol aldığı bazı oyunlar
- Martı : Anton Çehov : Yıldırım Fikret Urağ - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2016
- Kadın Hayattır Memattır Kadın : Sema Keçik - Arzu Işıtman - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
- Kırmızı Pazartesi (oyun) : Gabriel Garcia Marquez - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
- Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
- Gayri Resmi Hürrem : Özen Yula - İstanbul Şehir Tiyatrosu : 2003
- Sekiz Kadın : Robert Thomas - İstanbul Şehir Tiyatrosu : 2002
- Kadınla Savaş Komedi "okuma tiyatrosu" : Thomas Brasch - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
- Uzun Zaman Önce Mayısta : "okuma tiyatrosu" Roland Schimmelpfennig - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
- Sanatçının Ölümü (oyun) : Yılmaz Onay - Düşün Sahnesi - 2000
- Kedi : Behçet Necatigil - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
- Oyunlarla Yaşayanlar : Oguz Atay - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998
- Halay : Refik Erduran - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1997
- Bisküvi Adam : David Wood - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1997
- Çalıkuşu : Reşat Nuri Gültekin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1996
- Cem Sultan : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994
- Gölge Ustası : Yeşim Doran\Yıldırım Türker - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1993
- Altı Derece Uzak : John Guare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1992
- Bir Çift Kanat : Athol Fugard - Kent Oyuncuları : 1987
- Deli Bal : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu : 1986
- Gazete Gazete : David Hare-Howard Branton - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985
Filmografisi
- Kırmızı Oda - 2021
- Hayat Devam Ediyor : Mahsun Kırmızıgül - 2011
- Gece Gündüz : Şenol Sönmez - 2008
- İstanbul Şahidimdir : Türkan Derya - 2004
- Uçurtmayı Vurmasınlar : Tunç Başaran - 1989
- Kadının Adı Yok (film) Atıf Yılmaz - 1987
- Çalıkuşu (dizi) : Osman Fehmi Seden - 1986
- Güneşli Yağmurlar
- Lafınızı Balla Kestim
- Ah Şu Komşularımız
- Kül yutmaz