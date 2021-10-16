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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, incelemelerde bulundu

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde incelemelerde bulundu.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, ilk olarak Vize Albay Nuri Conker Kışlası Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Hayırsever Aykut, Zemzeme ve Mehmet Denkdemir tarafından kışla içerisinde yaptırılan camiyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Yapımına devam edilen 18 derslikli Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı ile Müsellim köyündeki çevre düzenlemesi ve oyun parkı çalışmalarını inceledi.

Bilgin, güneş enerjisi santrali, hayvancılık işletmesi, çilek üretim alanlarını da gezdi.

Ziyarette, Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile kurum müdürleri de yer aldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, incelemelerde bulundu

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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