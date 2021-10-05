Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Nihat Evren - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde öğrenciler, geçici hayvan bakım evini ziyaret etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde öğrenciler, geçici hayvan bakım evini ziyaret etti.

Farklı okullardan yaklaşık 100 öğrenci, sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturma amacıyla hayvan bakım evini gezdi.

Hayvanlarla zaman geçiren öğrenciler, yetkilerden hayvan bakım evinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ayrıca, ziyarette gerçekleştirilen etkinlikte sihirbazlık gösterisi de yapıldı.

Etkinliğin ardından belediye ile Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce öğrencilere mama ve mama kabı dağıtıldı.

Etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı ile birim müdürleri de katıldı.

Doğal gaz altyapı çalışmaları

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, doğal gaz altyapı çalışmalarını inceledi.

Üçüncü etap çalışmaların devam ettiğini ifade eden Talay, en kısa sürede çalışmayı sonlandırarak bölgeyi doğal gaz ile kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Ekiplerin büyük bir özveri ile çalıştığını dile getiren Talay, "Hızla ilerleyen doğal gaz çalışmalarımız kısa sürede tamamladıktan sonra Dere ve Orta mahallelerimizi doğal gaz konforuyla buluşturacağız." dedi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Karakaş, Üsküp beldesinin Kemal Paşa Mahallesi'ne 6 Ekim Çarşamba günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Karakaş Mahallesi'nde 09.00-13.00, Kemal Paşa Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu toplandı

Kırklareli Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ekim ayı toplantısı yapıldı.

Babaeski Ziraat Odası'nda Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Yardımcısı Şahin Arslan, üyeler Mustafa Şener Birgün, Nurettin Kenar, İsmail Hakkı Bodur, Murat Ermiş, Emir Han Ünsur katıldı.

Şaylan, toplantıda, çiftçilerin fiyat artışlarına rağmen üretimden vazgeçmediğini belirtti.

Hububat hasat sezonunun sona erdiğini ifade eden Şaylan, çiftçilerin gelecek sezon için hazırlıklarına başlayacağını söyledi.

Gübre ve mazot fiyatlarından dolayı çiftçilerin tarla işlemekte zorlandığını anlatan Şaylan, fiyatlara biran önce müdahale edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Nihat Evren - Son Dakika Haberleri
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