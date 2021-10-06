Kırklareli'nde köylü kadınlara 'bulama' yapımı anlatıldı - Haberler
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Kırklareli'nde köylü kadınlara "bulama" yapımı anlatıldı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde köylü kadınlara

Geçmişte "üzüm şehri" olarak nitelendirilen Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyünde yaşayan kadınlara, üzüm şırasının kaynatılmasıyla elde edilen "bulama" yapımı eğitimi verildi.

KIRKLARELİ (AA) - Geçmişte "üzüm şehri" olarak nitelendirilen Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyünde yaşayan kadınlara, üzüm şırasının kaynatılmasıyla elde edilen "bulama" yapımı eğitimi verildi.

Kırklareli Ortak Akıl Derneği ile muhtarlık tarafından, kadınların aile bütçelerine katkı sağlaması amacıyla geleneksel bulama yapımı eğitimi düzenlendi.

Tekirdağlı üretici Fatma Karaman tarafından 20 kadına uygulamalı olarak bulama yapımı anlatıldı.

Dernek Başkanı Ali Çakır, AA muhabirine, Trakya'da bağ bozumu geleneklerinden olan bulama yapımının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla eğitim düzenlediklerini söyledi.

Bulama üretiminin her geçen gün azaldığını, Trakya'ya özgü yöresel ürünün yok olmaması için mücadele ettiklerini anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Bağ bozumuyla birlikte aslında birçok ürün yapılıyor. Hardaliye, pekmez ve bulama... Fakat bulama zaman içerisinde unutulmuş. Biz Kırklareli'nde bulamanın yapıldığını 1947 yılında Ali Rıza Dursunkaya'nın yayımladığı kitaptan biliyoruz. Kitapta Kırklareli'ndeki bağ bozumu ürünlerinden bir tanesinin de bulama olduğunu anlatıyor. Fakat zaman içerisinde bulama yapımı unutulmuş."

Karaman ise bulama üretimiyle köylü kadınların aile bütçelerine katkı sağlayabileceklerini ifade etti.

Üzüm üretilen tüm köylerde bulamanın da yapılması gerektiğini vurgulayan Karaman, "Bulama lezzetli oluyor, insanlar çocuklarına çikolata yedireceklerine bulama yedirsinler. Çok güzel, doğal bir şey, araştırsınlar baksınlar." diye konuştu.

Köyde yaşayan Özlem Bekler de bundan sonra pekmez ve hardaliyenin yanı sıra bulama da yaparak aile bütçelerine katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

??????? - Bulama

Bağlardan toplanan üzümler geleneksel yöntemlerle sıkıldıktan sonra elde edilen üzüm suyu yaklaşık bir saat odun ateşinde kaynatılıyor.

Koyulaşmaya başlayan üzüm suyuna çöğen suyu eklenerek kaynatma işlemi devam ediyor.

Koyulaşan ve kıvamını yakalayan "bulama" daha sonra kaplara konulup muhafaza edilerek tüketime hazır hale getiriliyor.

Kırklareli'nde köylü kadınlara bulama yapımı anlatıldı

Kırklareli'nde köylü kadınlara bulama yapımı anlatıldı

Kırklareli'nde köylü kadınlara bulama yapımı anlatıldı

Kırklareli'nde köylü kadınlara bulama yapımı anlatıldı

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırklareli'nde köylü kadınlara 'bulama' yapımı anlatıldı - Haberler
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