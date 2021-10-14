Kırklareli'nde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi, 7 kişi yaralandı - Haberler
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Kırklareli'nde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi, 7 kişi yaralandı

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi, 7 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinde tedavi gören hastaları taşıyan E.T. idaresindeki 22 AAV 083 plakalı minibüs, Kırıkköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada minibüste bulunan 7 diyaliz hastası yaralandı.

Yaralılar Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Sürücü E.T. ifadesine başvurulmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Lüleburgaz Sağlık Müdürü Önder Porsuk, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kırklareli'nde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi, 7 kişi yaralandı

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırklareli'nde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi, 7 kişi yaralandı - Haberler
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