Kırklareli'nde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi, 7 kişi yaralandı
AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Lüleburgaz Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinde tedavi gören hastaları taşıyan E.T. idaresindeki 22 AAV 083 plakalı minibüs, Kırıkköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada minibüste bulunan 7 diyaliz hastası yaralandı.
Yaralılar Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı.
Sürücü E.T. ifadesine başvurulmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Lüleburgaz Sağlık Müdürü Önder Porsuk, olay yerine gelerek bilgi aldı.
AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri