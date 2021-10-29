Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi - Haberler
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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi

AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, makam arabasına davet ettiği ortaokul öğrencileriyle kent gezisi yaptı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, makam arabasına davet ettiği ortaokul öğrencileriyle kent gezisi yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tekbıyıkoğlu, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenin ardından Atatürk Ortaokulu öğrencileri Egehan Albay ve Muhammet Arda Uğurer'i makam aracına davet etti.

Öğrencilerle kentte gezinti yapan Tekbıyıkoğlu daha sonra bir kafeteryada ikramda bulunduğu öğrencilerle sohbet etti.

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi

AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri
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