KIRIKKALE'DE TIR ŞARAMPOLE DÜŞTÜ 1 YARALI

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR şarampole düştü, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Kırıkkale- Kayseri Karayolu Hurdalık Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kazım Koca idaresindeki 34 DIV 147 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole düştü. Kazada sürücü Koca yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Koca, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, bir süre trafiğe kapattıkları yolu, tedbirlerin alınmasının ardından tekrar ulaşıma açtı.