KIRIKKALE'DE TIR ŞARAMPOLE DÜŞTÜ 1 YARALI - Haberler
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KIRIKKALE'DE TIR ŞARAMPOLE DÜŞTÜ 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR şarampole düştü, kazada sürücü yaralandı.

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR şarampole düştü, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Kırıkkale- Kayseri Karayolu Hurdalık Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kazım Koca idaresindeki 34 DIV 147 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole düştü. Kazada sürücü Koca yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Koca, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, bir süre trafiğe kapattıkları yolu, tedbirlerin alınmasının ardından tekrar ulaşıma açtı.

KIRIKKALE'DE TIR ŞARAMPOLE DÜŞTÜ 1 YARALI

KIRIKKALE'DE TIR ŞARAMPOLE DÜŞTÜ 1 YARALI

KIRIKKALE'DE TIR ŞARAMPOLE DÜŞTÜ 1 YARALI

KIRIKKALE'DE TIR ŞARAMPOLE DÜŞTÜ 1 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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