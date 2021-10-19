KIRIKKALE - Makaslayan LPG yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
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KIRIKKALE - Makaslayan LPG yüklü tırın sürücüsü yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de LPG yüklü tırın şarampolde makaslaması sonucu sürücü yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de LPG yüklü tırın şarampolde makaslaması sonucu sürücü yaralandı.

Kazım Koca idaresindeki 34 DIV 147 plakalı tır, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Hurdalık Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole makasladı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Koca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, LPG yüklü tırın patlama riskine karşı bir süre kara yolunu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza yapan tır, Kırıkkale Rafinerisi'nden gelecek uzman ekiplerin incelemesinin ardından bulunduğu yerden çekilecek.

KIRIKKALE - Makaslayan LPG yüklü tırın sürücüsü yaralandı

KIRIKKALE - Makaslayan LPG yüklü tırın sürücüsü yaralandı

KIRIKKALE - Makaslayan LPG yüklü tırın sürücüsü yaralandı

KIRIKKALE - Makaslayan LPG yüklü tırın sürücüsü yaralandı

KIRIKKALE - Makaslayan LPG yüklü tırın sürücüsü yaralandı

KIRIKKALE - Makaslayan LPG yüklü tırın sürücüsü yaralandı

KIRIKKALE - Makaslayan LPG yüklü tırın sürücüsü yaralandı

KIRIKKALE - Makaslayan LPG yüklü tırın sürücüsü yaralandı
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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