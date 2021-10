Ölümü ile hayranlarını yasa boğan Güney Koreli şarkcı Kim Jonghyun kimdir? Kim Jonghyun kaç yaşında öldü ve neden öldü? Kim Jonghyun hayatı ve biyografisi! soruları merak konusu olmuştur. Peki,kimdir? Kim Jonghyun kaç yaşında öldü ve neden öldü? Kim Jonghyun hayatı ve biyografisi! İşte ayrıntılar... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KİM JONGHYUN KİMDİR?

Kim Jonghyun, 8 Nisan 1990'da doğdu. Güney Koreli şarkıcı, SHINee adlı grubun ana vokalisti, MBC Blue Night Radio sunucusu, dansçı, şarkı sözü yazarı, besteci, modeldir. Doğduğu kent olan Seul'de büyüdü. 2005'te S.M. Casting System'de keşfedildi. SHINee ile çıkış yapmadan önce Zhang Liyin ile onun ilk Çince albümü "I Will" için "Wrongly Given Love" (????) şarkısında düet yaptı. 12 Ocak 2015 tarihinde ilk solo albümü Base yayınlandı. Aynı yıl içinde ikinci solo albümü 'Story Op.1' da yayınlandı ve ilk solo konseri olan 'The Story By Jonghyun'u gerçekleştirdi. Şarkıcı aynı zamanda kendi yazdığı, bestelediği şarkıların hikâyelerini konu alan 'Skeleton Flower' adında bir kitap yayımladı. Tüm bunları yaparken grubu SHINee'yle birlikte promosyonlarına devam etti.

KİM JONGHYUN NEDEN VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Sanatçı henüz 27 yaşında iken 18 Aralık 2017'de intihar etmiş ve evinde ölü bulunmuştur. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

