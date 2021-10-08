Son dakika haber | Kilis'te ev yangını çevredeki binaları tehdit ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kilis'te ev yangını çevredeki binaları tehdit ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kilis'te kağıt toplayıcılarının kaldığı eski evde çıkan yangın çevredeki binaları tehdit ediyor.

KİLİS (İHA) - Kilis'te kağıt toplayıcılarının kaldığı eski evde çıkan yangın çevredeki binaları tehdit ediyor.

Şehitler Mahallesinde Kilis Valiliği yakınlarında kağıt toplayanların kaldığı öğrenilen metruk binada yangı çıktı. Binayı bir anda saran alevlerle birlikte yoğun duman yükseldi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yangına müdahale ediyor. Çevredeki binalarda ve otelde çalışanlar bahçe hortumlarıyla yangına müdahale ederken, yangının çevredeki binalara ve evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun müdahalede bulunuyor. Yangın bölgesine çıkan tüm yollar trafiğe kapatılırken., su tankerleri itfaiye araçlarına su takviyesi yapıyor.

(Mehmet Ali Dağ-İHA)

Son dakika haber | Kilis'te ev yangını çevredeki binaları tehdit ediyor

Son dakika haber | Kilis'te ev yangını çevredeki binaları tehdit ediyor

Son dakika haber | Kilis'te ev yangını çevredeki binaları tehdit ediyor

Son dakika haber | Kilis'te ev yangını çevredeki binaları tehdit ediyor

Son dakika haber | Kilis'te ev yangını çevredeki binaları tehdit ediyor

Son dakika haber | Kilis'te ev yangını çevredeki binaları tehdit ediyor

Son dakika haber | Kilis'te ev yangını çevredeki binaları tehdit ediyor

Son dakika haber | Kilis'te ev yangını çevredeki binaları tehdit ediyor

Son dakika haber | Kilis'te ev yangını çevredeki binaları tehdit ediyor

Son dakika haber | Kilis'te ev yangını çevredeki binaları tehdit ediyor
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Işıl Sergen Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Kim Min-jae Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Gazeteler Demir Çelik Murat Kurum Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Kilis'te ev yangını çevredeki binaları tehdit ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:58:51. #1.11#