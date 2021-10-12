Kilis eski belediye başkanı Mehmet Abdi Bulut kabri başında anıldı - Haberler
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Kilis eski belediye başkanı Mehmet Abdi Bulut kabri başında anıldı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis eski belediye başkanı Mehmet Abdi Bulut kabri başında anıldı

Kilis eski belediye başkanı Mehmet Abdi Bulut, vefatının birinci yılında mezarı başında dualarla anıldı.

KİLİS (AA) - Kilis eski belediye başkanı Mehmet Abdi Bulut, vefatının birinci yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Asri Mezarlık'ta düzenlenen törende, Bulut'un kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Protokol üyeleri ve sevenleri, Bulut'un kabrine karanfil bıraktı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, burada gazetecilere, merhum Bulut ile mesai arkadaşlığı yaptığını, kendisinin iyi bir dost olduğunu söyledi.

Bulut'un çalışkan ve dürüst bir insan olduğunu belirten Soytürk, "Motosikletiyle şehri gezerdi, vatandaşın içerisindeydi. Çok çalışkandı. Proje üretir, onların gerçekleşmesi için uğraşırdı. Bir şey olduğunda da çok sevinirdi. Genç yaşta kaybettik. Allah gani gani rahmet etsin." dedi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da bu hizmeti devam ettirmeye çalıştıklarını ifade ederek Bulut'a Allah'tan rahmet diledi.

Törene, Bulut'un babası Abdi Bulut ile yakınları, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve sevenleri katıldı.

Bulut, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 53 yaşında hayatını kaybetmişti.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kilis eski belediye başkanı Mehmet Abdi Bulut kabri başında anıldı - Haberler
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