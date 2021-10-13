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Kıbrıs'ta hükümet istifa mı etti, neden istifa etti? KKTC'de hükümet ne zaman, neden istifa etti?

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Kıbrıs'ta hükümet istifa mı etti, neden istifa etti? KKTC'de hükümet ne zaman, neden istifa etti?

Son dakika gelen haberlere göre, KKTC'de hükümet istifa etti. Bunun ardından vatandaşlar, Kıbrıs'ta hükümet istifa mı etti, neden istifa etti? KKTC'de hükümet ne zaman, neden istifa etti? merak etti. İşte detaylar...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet istifa mı etti merak ediliyor. Peki, Kıbrıs'ta hükümet istifa mı etti, neden istifa etti? Kktc'de hükümet ne zaman, neden istifa etti? KKTC'de neden istifa oldu? KKTC'de yeni hükümet kurulacak mı? KKTC'de neler oluyor? Son dakika KKTC gelişmeleri ve haberler i... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersan Saner, Meclis'te yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını sundu.

Başbakan Saner açıklamasında "Hükümet ortağı olan partilerin kendi içinde yaşadığı problemler ve tabi ki yine hükümete derken farklı partilerin hükümetteki değişik tavırları nedeniyle bu hükümetin daha fazla sürdürülebilmesinin mümkün olmadığını gözlemlediğimden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı olarak az önce istifamı Sayın Cumhurbaşkanıma sunmuş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

Saner canlı yayında açıklamasına şöyle devam etti; "Çok zor bir dönemde hükümet kurduk, dünyada Covid-19 salgınının olduğu bir dönemde, önce bir icraat hükümeti kurmayı planlamıştık. Ancak siyasi partilerden olumlu yanıt alamayınca bir azınlık hükümeti kurarak, ülkemizi bu zor şartlarda, hükümetsiz bırakmadık ve gerçekten sağlık alanında ortaya koyduğumuz performansla da dünyada en iyi ülkelerin başında gelmekteyiz. Bugün itibarıyla görevi bırakmış bulunuyorum. Bununla ilgili istifa nedenlerini içeren yazılı bir açıklamayı az sonra basından paylaşacağız."

Başbakan Saner sözlerini şöyle sürdürdü; "Ancak bir kez daha yinelemek istiyorum. Hükümet ortaklarımızın kendi içindeki sayıyı sağlayamamaları, burada Ulusal Birlik Partisi tüm milletvekilleriyle mecliste parlamentoda yer alırken, gerek Demokrat Partisi'nin kendi içindeki milletvekili sayısını sağlayamaması, gerekse Yeniden Doğuş Partisi'nin kendi içinde yaşamış olduğu bir kurultay sonucu partideki bir milletvekilinin istifa etmesiyle bugün itibarıyla mecliste çoğunluğumuz da bulunmadığından, yani 26 sayımız olmadığından görevi Sayın Cumhurbaşkanına iade etmiş bulunmaktayım. Hayırlısı olsun diyorum, teşekkür ediyorum."

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Haber: Kıbrıs'ta hükümet istifa mı etti, neden istifa etti? KKTC'de hükümet ne zaman, neden istifa etti? - Haberler
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