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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'da geçtiğimiz gün vefat eden 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Er, son yolculuğuna uğurlandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da geçtiğimiz gün vefat eden 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Er, son yolculuğuna uğurlandı.

Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde ikamet eden Gazi Er, burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pınarça Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Gazi Er'in cenaze merasimine, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TEKİRDAĞ

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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