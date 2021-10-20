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Kestel'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

AA / Emrah Taş - Haberler | Güncel
Kestel'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

KESTEL, BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, iş yerinden çıkan Gülşen Y'ye, Ankara Yolu Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışırken Ali A. idaresindeki 16 BY 774 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gülşen Y, olay yerine gelen sağlık ekibinin çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan araç sürücüsü Ali A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

AA / Emrah Taş - Son Dakika Haberleri
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