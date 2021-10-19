Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne otomobil hibe edildi

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, motor teknolojileri bölümü öğrencilerinin yararlanması için otomobil hibe edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okuluna dönüştürülen Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, Toyota tarafından hibe edilen otomobilin teslim töreni okul bahçesinde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, öğrencilerin teorik eğitimlerini pratik hale getirmenin önemli olduğunu belirtti.

Yüksek standartlarda üretilmiş ve modernize edilmiş araçları tanımanın, mesleki açıdan öğrencileri üst seviyeye taşıyacağını ifade eden Saz, "Hızla değişen teknolojik şartlara uyum sağlayabilmemiz için bu hibe oldukça önemlidir." dedi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı da eğitimde yenilenerek teknolojiyi geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Motor bölümlerindeki eğitimin geri kaldığını fark ettiklerini söyleyen Şapçı, "Bu girişim ile öğrencilerimize son teknolojili motorlar üzerinde çalışma olanağı sunduk. Bu ilk ama son olmayacak. Ortak projeler ile teknolojimizi ilerletmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz da işbirliği protokolü ile proje okulu olarak seçilen Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hem eğitim hem de üretim deneyimi anlamında öğrencilerin iş hayatına hazırlandığını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, Türkiye'nin sanayileşmesine katkıda bulunacak lisenin yanında olacaklarını ifade eden Kaymaz, "Buradan mezun olacak evlatlarımızın iş garantisi olacak. Yarın mezun olduktan sonra iş arayan değil, aranan olacaklar." dedi.

Konuşmaların ardından hibe edilen Toyota C-HR'nin anahtarı okul yöneticilerine verildi ve otomobil motorlu araçlar teknoloji alanı önünde öğrencilerin ilgisine sunuldu.