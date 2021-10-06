Kenya ülkeye uygulanan seyahat uyarısının kaldırılmasını istiyor - Haberler
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Kenya ülkeye uygulanan seyahat uyarısının kaldırılmasını istiyor

AA / Andrew Wasike - Haberler | Güncel

Kenya'nın Kovid-19 salgınına rağmen gelişmeye çalışan turizm endüstrisi ülkeye getirilen seyahat uyarılarından olumsuz etkileniyor.

Kenya'nın Kovid-19 salgınına rağmen gelişmeye çalışan turizm endüstrisi ülkeye getirilen seyahat uyarılarından olumsuz etkileniyor. Bu uyarıları eleştiren Turizm Bakanı Najib Balala, seyahat edeceklere Doğu Afrika bölgesindeki başka ülkelere gideceklerine vaka oranı düşük Nairobi'ye gitmelerini tavsiye ediyor.

Kenya ülkeye uygulanan seyahat uyarısının kaldırılmasını istiyor

Kenya ülkeye uygulanan seyahat uyarısının kaldırılmasını istiyor

Kenya ülkeye uygulanan seyahat uyarısının kaldırılmasını istiyor

Kenya ülkeye uygulanan seyahat uyarısının kaldırılmasını istiyor
AA / Andrew Wasike - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kenya ülkeye uygulanan seyahat uyarısının kaldırılmasını istiyor - Haberler
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