Kenya ülkeye uygulanan seyahat uyarısının kaldırılmasını istiyor

Kenya'nın Kovid-19 salgınına rağmen gelişmeye çalışan turizm endüstrisi ülkeye getirilen seyahat uyarılarından olumsuz etkileniyor. Bu uyarıları eleştiren Turizm Bakanı Najib Balala, seyahat edeceklere Doğu Afrika bölgesindeki başka ülkelere gideceklerine vaka oranı düşük Nairobi'ye gitmelerini tavsiye ediyor.