Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri suyumuzun kaynağını ziyaret ettiler - Haberler
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Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri suyumuzun kaynağını ziyaret ettiler

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Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri suyumuzun kaynağını ziyaret ettiler

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi son zamanlarda ülke gündemini meşgul eden kuraklıkla ilgili bir farkındalık oluşturmak için Malatya'nın içme suyunun çıktığı Kaptaj'a bir gezi düzenledi.

MALATYA (Bültenler) - Düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Maski Genel Müdür Yardımcısı Ömür Karaağaç ve 60 civarında Kadın Meclisi üyesi katıldı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Ömür Karaağaç, Kaptajdan çıkan suyun evlerimizdeki musluklara kadar el değmeden ulaştığını ifade ederek, günlük 50 farklı noktadan numune alınarak suyumuzun incelendiğini ve sağlık açısından hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadıklarını belirtti.

Karaağaç, "MASKİ olarak tek amacımız sizlere sağlıklı bir su kavuşturmak. Bu konuda sizlerden ricamız suyumuza sahip çıkalım ve her zaman su tasarrufuna dikkat edelim" dedi.

Bulut: Hiçbir Kaynak Sonsuz Değildir

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi olarak çok güzel ve anlamlı bir gün geçirdiklerini ifade ederek, "Musluklarımızdan akan suyun hangi aşamalardan geçtiğini görmenin vermiş olduğu mutluluk ile evlerimize döneceğiz. Hiçbir kaynak sonsuz değildir. Bundan sonra suyumuzu daha dikkatli kullanacağımızı umut ediyorum" dedi.

Kaptaj bölgesini gezen Kadın Meclisi üyeleri, kullandığımızın suyun kaynağını görmenin vermiş olduğu mutluluğu dile getirerek, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere bu konuda çaba gösteren MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ettiler.

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Haber: Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri suyumuzun kaynağını ziyaret ettiler - Haberler
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