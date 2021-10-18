Keban Kaymakamı Akbulut, Sağdıçlar ve Taşkesen köylerini ziyaret etti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, ilçeye bağlı Sağdıçlar ve Taşkesen köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde vatandaşlarla görüşen Akbulut, talep ve önerileri dinledi.

Yapımı süren çalışmalarla da ilgili incelemelerde bulunan Akbulut'un gerçekleştirdiği ziyaretlerde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan ve İlçe Müftüsü Zafer Güneş de yer aldı.