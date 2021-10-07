Keban Belediye Başkanı, okula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, okula yeni başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Atlı, bu yıl eğitim -öğretime başlayan öğrencileri okullarında ziyaret ederek, onlara kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Öğrencilerle görüşen Atlı, okula yeni başlayan öğrencilerle tanışmak istediğini dile getirerek, öğrencilere başarı diledi.