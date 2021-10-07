Keban Belediye Başkanı, okula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti - Haberler
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Keban Belediye Başkanı, okula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban Belediye Başkanı, okula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, okula yeni başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, okula yeni başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Atlı, bu yıl eğitim -öğretime başlayan öğrencileri okullarında ziyaret ederek, onlara kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Öğrencilerle görüşen Atlı, okula yeni başlayan öğrencilerle tanışmak istediğini dile getirerek, öğrencilere başarı diledi.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Keban Belediye Başkanı, okula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti - Haberler
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