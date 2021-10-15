Kazakistan'da 2022'den itibaren yurt dışından getirilen Kovid-19 aşıları ücretli olacak - Haberler
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Kazakistan'da 2022'den itibaren yurt dışından getirilen Kovid-19 aşıları ücretli olacak

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Kazakistan'da 2022'den itibaren yurt dışından getirilen Kovid-19 aşıları ücretli olacak

NUR Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, 2022'de ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yabancı aşıların ücretli olacağını bildirdi.

NUR Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, 2022'de ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yabancı aşıların ücretli olacağını bildirdi.

Tsoy, Bakanlığın haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, gelecek yıldan itibaren sadece yerli aşı QazVak ile ülkede üretilen Sputnik V aşısının ücretsiz uygulanmasına devam edileceğini belirtti.

Ülkede, 2022'de yurt dışından getirilen yabancı Kovid-19 aşılarına erişimin ücretli olacağı bilgisini paylaşan Tsoy, "Kazakistan'da klinik etkisi kanıtlanmış yerli aşımızı üretebildiğimiz için, söz konusu aşıyı garantili bir şekilde ücretsiz temin edebiliriz. Diğer aşılara ise piyasada ticari dolaşımına erişim sağlanacak." dedi.

Kazakistan'da Kovid-19'a karşı yerli aşı QazVak ile ülkede üretilen Rus aşısı Sputnik V'nin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütünce onaylanan Sinopharm, CoronaVac ve Hayat-Vax aşıları kullanılıyor. Gelecek ay ise ülkeye Pfizer aşının tedariki bekleniyor.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kazakistan'da 2022'den itibaren yurt dışından getirilen Kovid-19 aşıları ücretli olacak - Haberler
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