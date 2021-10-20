Kaza yapan otomobil bariyere ok gibi saplandı! Sürücünün annesi gözyaşlarına boğuldu

Saat 13.30 sıralarında Başiskele D-130 karayolu Yeniköy mevkiinde edinilen bilgiye göre Ünal T. idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere ok gibi saplanan araçtaki sürücü, bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından, yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

OĞLUNUN BOTLARINA SARILIP AĞLADI

Kazayı duyup olay yerine gelen sürücünün amcası ve annesi sinir krizi geçirdi. Kazada bariyere saplanarak hurdaya dönen otomobili görünce fenalık geçiren anne, kısa süreli baygınlık geçirdi. Polis ekiplerinin müdahalesi neticesinde sakinleşen anne, oğlunun araçtan fırlayan botlarına sarılıp, "Oğlumu görmek istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

DURUMU CİDDİ

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobil ise itfaiye ekiplerinin bariyerleri kesmesine rağmen saplandığı yerden güçlükle çıkarılarak çekiciye yüklendi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri