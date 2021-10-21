Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO Geleneksel El Sanatları Bölümü'nde eğitim gören kadınlar okuma azimleriyle örnek oluyor

KAYSERİ (Habermetre) - Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü'nde eğitim gören kadınlar, yaşlarına rağmen okuma azimleriyle örnek oluyor.

Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü'nde eğitim alan kadın öğrencilerin, ilerleyen yaşlarına rağmen üniversite okumak için gösterdikleri azim dikkati çekiyor. Birinci ve ikinci sınıfta toplam 64 öğrencinin eğitim gördüğü bölümde, yaşları 40 ila 58 arasında değişen 22 kadın öğrenci arasında lisans mezunu da geçmişte çeşitli nedenlerle ilkokulu bitiremediği için eğitimini açıktan tamamlayarak üniversite sınavını kazananlar da yer alıyor.

"Okumanın yaşı yoktur. " sözünün güzel bir örneği olan kadınlar, hedefl erini gerçekleştirmek için azimle eğitim alıyor.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AA muhabirine, bölümdeki öğrencilerin ilerleyen yaşlarına rağmen üniversite okumadaki istek ve azimlerini takdirle karşıladığını söyledi. İnsanın doğduğu andan itibaren öğrenme sürecine girdiğini anlatan Karamustafa, "Artık birçok şey akademik bilgi kapsamında öğrenilirse etkin ve verimli oluyor. Bu ve benzeri programlarda öğrenme azmi olan vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. " dedi.

Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi Emine Türkarslan da hem birinci hem de ikinci sınıf öğrencilerin yarıya yakınının ileri yaşta kadınlardan oluştuğunu belirtti. AA

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