Kayseri'de jandarma ekibince

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir okulda etkinlik düzenledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokulu öğrencilerine, Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince hayvanların korunması, hayvan sevgisi ve hayvan hakları konularında seminer verildi.

Etkinlikte öğrencilere, arama kurtarma ile uyuşturucu tespit köpekleri "Girgin" ve "Kaşkır" tarafından gösteri de düzenlendi.