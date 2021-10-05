Kayseri'de jandarma ekibince 'Hayvanları Koruma Günü' etkinliği düzenlendi - Haberler
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Kayseri'de jandarma ekibince "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de jandarma ekibince

Kayseri'de jandarma ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir okulda etkinlik düzenledi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir okulda etkinlik düzenledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokulu öğrencilerine, Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince hayvanların korunması, hayvan sevgisi ve hayvan hakları konularında seminer verildi.

Etkinlikte öğrencilere, arama kurtarma ile uyuşturucu tespit köpekleri "Girgin" ve "Kaşkır" tarafından gösteri de düzenlendi.

Kayseri'de jandarma ekibince Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kayseri'de jandarma ekibince 'Hayvanları Koruma Günü' etkinliği düzenlendi - Haberler
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