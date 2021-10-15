Kayseri'de bir kadın, misafir olduğu evde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de bir kadın, misafir olduğu evde ölü bulundu

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de bir kadın, misafir olduğu evde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, misafir kaldığı evde ölü bulundu.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, misafir kaldığı evde ölü bulundu.

İddiaya göre, Farabi Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki yaşayan E.A, bir süredir evinde misafir kalan İ.İ'yi (38) odada hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.İ'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Kubilay Aka Amelia Hamlin Tamer Karadağlı
Spor Marcao Ali Koç Serdar Aziz Şenol Güneş Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de bir kadın, misafir olduğu evde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 18:06:43. #1.11#