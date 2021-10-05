Kayseri'de aranan 18 kişi yakalandı - Haberler
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Kayseri'de aranan 18 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Kayseri'de aranan 18 kişi yakalandı

KAYSERİ'de 'yaralama', 'tehdit', 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından aranan 19 kişiden 18'i yakalandı.

KAYSERİ'de 'yaralama', 'tehdit', 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından aranan 19 kişiden 18'i yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 19 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 88 polis ile 29 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 'yaralama', 'tehdit', 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından aranan, aralarında 'hırsızlık' suçundan hakkında 35 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Sedef T.'nin de bulunduğu 18 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Kayseri'de aranan 18 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 18 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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