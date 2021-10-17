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Kayseri'de 13 katlı apartmanda yangın

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Ağaşe - Haberler | Güncel
Kayseri'de 13 katlı apartmanda yangın

KAYSERİ'de 13 katlı apartmanın son katında yangın çıktı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de 13 katlı apartmanın son katında yangın çıktı. Bölge halkını tedirgin eden yangında, alevlerin sardığı ev kısa sürede söndürüldü.

Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Çınarlı Sokak'taki 13 katlı Şahinpark Apartmanı'nın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Oturma odasında başlayan yangın, kısa sürede evde diğer odalara da sıçradı. Evden yoğun duman çıktığını görenler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, alevleri saran evdeki yangını söndürdü. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.


Kayseri'de 13 katlı apartmanda yangın

Kayseri'de 13 katlı apartmanda yangın

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Ağaşe - Son Dakika Haberleri
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