Kaymakamımız Bayram Sağır'a Ziyaretler

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Kaymakamımız Bayram Sağır'a Tekirdağ Çevre Ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Milli Emlak Denetmeni Barış Arslan, İl İşkur Müdürü Yaşar Esen, Kapaklı önceki dönem Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Kapaklı Avcılar Atıcılar Derneği ve Kapaklı Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Kadir Arıcı ve Yönetimi, Kapaklı Küçükyaylalılar Derneği Başkanı Selami Tetik ve Yönetim Kurulu Üyeleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kaymakamımız Bayram Sağır kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti

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