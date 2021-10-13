Kaymakam Balcı, tekstil işçileriyle bir araya geldi
Ağrı Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ilçede kurulan tekstil atölyesini ziyaret edip tekstil işçileri ile birlikte öğle yemeği yedi.
AĞRI (İHA) - Ağrı Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ilçede kurulan tekstil atölyesini ziyaret edip tekstil işçileri ile birlikte öğle yemeği yedi.
Yemek sonrası Tekstil Atölyesini gezen Kaymakam Balcı, kumaş dokuma tezgahlarında çalışan işçilerle sohbet etti.
Daha sonra ilçesinde faaliyet gösteren Tekstil Atölyesini gezen Kaymakam Balcı, üretim hakkında yetkililerinden bilgi aldı. - AĞRI