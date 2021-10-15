Kayıplara karışan otel işletmecisi Nuri Yıldızın cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
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Kayıplara karışan otel işletmecisi Nuri Yıldızın cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayıplara karışan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Nuri Yıldız'ın cesedi Beylikdüzü'nde bulundu.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Kayıplara karışan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Nuri Yıldız'ın cesedi Beylikdüzü'nde bulundu. Polis ekipleri, silahla vurularak öldürülen Nuri Yıldız'ı kimin öldürdüğünü araştırıyor.

Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere kavşağında içi yanmış şekilde terkedilen otomobilin sahibinin Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi Nuri Yıldız olduğu öğrenildi. Kendisinden haber alınamayan şahsa ulaşmaya çalışan polis ekipleri, savcı kararıyla Avcılar Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan Nuri Yıldız ve ailesinin kaldığı eve çilingir yardımıyla girdi. Evde yapılan aramada Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız, boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

Polis ekipleri, kapıda herhangi bir zorlamaya rastlamazken, katil yada katillere kapıyı Esra Yıldız'ın açmış olabileceği düşünülüyor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemelerde, otel sahibi Nuri Yıldız'ın olay sabahı eşiyle birlikte evden çıkarak kendi aracıyla otellerine gittiklerini, sonrasında ise Esra Yıldız'ın taksiye binerek eve döndüğünü belirledi. Fakat, bir kısmı yanan otomobilin yolcu ön cam ve şoför camının kırık olduğu, araç anahtarının da kontak üzerinde olduğu tespit edildi. Polis, tüm aramalara rağmen bulunamayan Nuri Yıldız'ın peşine düştü.

Kocası Nuri Yıldız da silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu

3 gün süren çalışmalar sonunda Nuri Yıldız'ın cansız bedeni Beylikdüzü'nde bulundu. Yıldız'ın başına bir el ateş edilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri Nuri Yıldız'ın başından vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Yıldız'ın cansız bedeni cenaze aracına konularak, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kayıplara karışan otel işletmecisi Nuri Yıldızın cansız bedenine ulaşıldı

Kayıplara karışan otel işletmecisi Nuri Yıldızın cansız bedenine ulaşıldı

Kayıplara karışan otel işletmecisi Nuri Yıldızın cansız bedenine ulaşıldı

Kayıplara karışan otel işletmecisi Nuri Yıldızın cansız bedenine ulaşıldı
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Haber: Kayıplara karışan otel işletmecisi Nuri Yıldızın cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
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