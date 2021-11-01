Kayıp olan polis memuru için arama çalışması başlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayıp olan polis memuru için arama çalışması başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayıp olan polis memuru için arama çalışması başlatıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan polis memuru Musa Tüzün'ü arama çalışması başlatıldı.

ALMUS, TOKAT (İHA) - Tokat'ın Almus ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan polis memuru Musa Tüzün'ü arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Almus ilçesinde görev yapan Musa Tüzün, 26 Ekim'de yıllık izne ayrıldı. Kendisinden yaklaşık 6 gündür haber almayan yakınlarını kayıp başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı. Almus ilçesinde mesire alanlarının yanı sıra ormanlık alanlarda Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Bekar olan Tüzün'ün yaklaşık 6 ay önce Tunceli'den yeni görev yaptığı yere gelerek çalışmaya başladığı öğrenildi. - TOKAT

Kayıp olan polis memuru için arama çalışması başlatıldı

Kayıp olan polis memuru için arama çalışması başlatıldı

Kayıp olan polis memuru için arama çalışması başlatıldı

Kayıp olan polis memuru için arama çalışması başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yıllık izne ayrıldıktan sonra haber alınamayan polis memuru sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor

Yıllık izne ayrıldıktan sonra haber alınamayan polis memuru sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title