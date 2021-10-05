Kayalıklarda mahsur kalan iki arkadaş helikopterle kurtarıldı - Haberler
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Kayalıklarda mahsur kalan iki arkadaş helikopterle kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel
Kayalıklarda mahsur kalan iki arkadaş helikopterle kurtarıldı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde dağın zirvesine çıkan 2 arkadaş, kayalıklarda mahsur kaldı.

GEYVE, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Geyve ilçesinde dağın zirvesine çıkan 2 arkadaş, kayalıklarda mahsur kaldı. 2 arkadaş helikopterle alınarak kurtarıldı.

Geyve ilçesi Sivrikaya zirvesine dün çıkan M.Ç. ve K.V. kayalıklardan aşağı inemeyince telefonla 112 Acili arayarak yardım istedi. Saat 15.45 sıralarında ihbarı alan AFAD, kurtarma çalışması için bölgeye hareket etti. Ekipler, dağın zirvesine doğru yürürken hava karardı. Kayalıklara tırmanmanın tehlikeli olması nedeniyle Eskişehir'den helikopter istendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter gece yarısı M.Ç. ve K.V.'yi alarak Alifuatpaşa Stadı'na indirdi. M.Ç. ve K.V. ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Herhangi bir sağlık sorunları olmayan iki arkadaş, yürüyüş sırasında zirveye çıktıklarını, kayalıklardan düşmemek için yardım istediklerini söyledi.


Kayalıklarda mahsur kalan iki arkadaş helikopterle kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan iki arkadaş helikopterle kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan iki arkadaş helikopterle kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan iki arkadaş helikopterle kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan iki arkadaş helikopterle kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri
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