Kavga sırasında yoldan geçerken silahla yaralanan genç yaşam mücadelesi veriyor - Haberler
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Kavga sırasında yoldan geçerken silahla yaralanan genç yaşam mücadelesi veriyor

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Kavga sırasında yoldan geçerken silahla yaralanan genç yaşam mücadelesi veriyor

Bolu'da 8 Ekim'deki silahlı kavga sırasında caddede yürürken kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan gencin hastanedeki tedavisi sürüyor.

BOLU (AA) - Bolu'da 8 Ekim'deki silahlı Kavga sırasında caddede yürürken kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan gencin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Semih U'nun (21) babası Erol U, gazetecilere, kavgayla hiçbir ilgisi bulunmayan oğlunun hala yoğun bakımda yattığını anlattı.

Oğlunun hayati tehlikesinin sürdüğünü vurgulayan Erol U, "Oğlum iki ameliyat geçirdi. Karaciğerde kurşun hala duruyor. Aşırı tahribat nedeniyle şu an kurşunu çıkaramıyorlar. Çocuğumuzun onların arasındaki husumetle hiçbir alakası yok. Tesadüfen oradan geçerken kurşuna maruz kalıyor." dedi.

Erol U, acılarının çok büyük olduğunu dile getirerek "Olayı ilk duyduğum zaman inanamadım, şoke olduk, perişan olduk. Cuma gününden bu yana hayatımız, psikolojimiz bozuldu." diye konuştu.

"Bu tür olayların ardının, arkasının kesilmeyeceğini" belirten Erol U, şunları kaydetti:

"Yarın bir başkasının çocuğunun canı yanacak. Hakimlerin, savcıların ve emniyet yetkililerinin göreve daha fazla eğilmesini istiyorum. Bu tür insanların bu kadar insanın içerisinde rahatça silah sıkması, insanlığa sığacak bir şey değil. Kendi hesaplarını başkalarına mal ettiler."

Olay

Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen M.P. ve Ö.F.A, 8 Ekim'de Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşınca tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi, birbirlerine yanlarındaki tabancalarla ateş etmişti.

Tabancalardan çıkan kurşunlardan biri M.P'nin ayağına, diğeri ise o anda caddede bulunan Semih U'nun göğsüne isabet etmişti.

Ağır yaralı Semih U, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, kavgada ayağından yaralanarak kaçan M.P. ise polis ekiplerince Karaçayır Mahallesi Şehit Necip Emre Sokağı'ndaki bir apartmanda yakalanmıştı.

Olayın ardından kaçan diğer zanlı Ö.F.A. da kısa sürede gözaltına alınmış, iki zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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