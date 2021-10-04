Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden mezuniyet yürüyüşü - Haberler
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Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden mezuniyet yürüyüşü

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden mezuniyet yürüyüşü

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulundan 578 öğrenci, yarın düzenlenecek 19. dönem mezuniyet töreni öncesi kent merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulundan 578 öğrenci, yarın düzenlenecek 19. dönem mezuniyet töreni öncesi kent merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün tarafından Kastamonu Valisi Avni Çakır'a çiçek verildi.

Vali Avni Çakır'ın polisleri selamlamasıyla başlayan yürüyüşü çok sayıda vatandaş takip etti.

Polis bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşü vatandaşlar cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde tamamlanan yürüyüşün sonunda İstiklal Marşı okundu.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
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