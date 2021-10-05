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Kastamonu'daki çalışmalar İGM üyelerine anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kastamonu'daki çalışmalar İGM üyelerine anlatıldı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin ekim ayı toplantıları, Meclis Başkanı Burhanettin Çoban Başkanlığında yapılan birinci birleşimle başladı.

KASTAMONU (İHA) - Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin ekim ayı toplantıları, Meclis Başkanı Burhanettin Çoban Başkanlığında yapılan birinci birleşimle başladı. Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeye yardım için giden İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Faik Karakoç yapılan çalışmaları meclis üyelerine anlattı.

İGM rkim ayı toplantılarının ilk birleşiminde gündem maddeleri görüşüldü. İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 2021 yılı yatırım programında bulunup, kanalizasyon inşaatlarına ait yapımı gerçekleştirilemeyecek işlerin 2021 yılı yatırım programımızdan çıkartılması konusu ilgili komisyonlara havale edildi. 2021 mali yılı bütçesi ile Çobanlar İlçe Özel İdare Müdürlüğü kurumsal kodu altına ayrılan beton parke ve bordür yapım işi için ayrılan ödeneğin, halı saha çok amaçlı salon yapımı harcama kalemine aktarılması konusu İlgili komisyonlara havale edildi.

Toplantı sonrası geçtiğimiz aylarda Kastamonu'da yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Faik Karakoç, "Ekiplerimiz Valimiz Gökmen Çiçek öncülüğünde gece gündüz demeden yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarımız kapsamında, 34 köyün ulaşıma kapandığını, 15 tane bağlantı köprünün yok olduğunu tespit ettik. Köylerin ulaşım sorununu çözdük. Yaklaşık 16 kilometre sıcak asfalt çalışması, 69 tane menfez ve altyapı çalışması gerçekleştirdik" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kastamonu'daki çalışmalar İGM üyelerine anlatıldı

Kastamonu'daki çalışmalar İGM üyelerine anlatıldı

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Haber: Kastamonu'daki çalışmalar İGM üyelerine anlatıldı - Haberler
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