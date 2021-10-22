Kaş'ta devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Antalya'nın Kaş ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Z.Ö'nün kullandığı 34 DOZ 621 plakalı otomobil, Kaş-Kalkan kara yolu Kaputaş Plajı yakınlarında park halindeki araca çaparak devrildi.
Kazada, sürücü yara almadan kurtuldu.
AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri