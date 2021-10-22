Kaş'ta devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu - Haberler
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Kaş'ta devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş'ta devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Z.Ö'nün kullandığı 34 DOZ 621 plakalı otomobil, Kaş-Kalkan kara yolu Kaputaş Plajı yakınlarında park halindeki araca çaparak devrildi.

Kazada, sürücü yara almadan kurtuldu.

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
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