Kars'ta Özel Güvenlik Görevlilerine eğitim verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta Özel Güvenlik Görevlilerine eğitim verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kars'ta Özel Güvenlik Görevlilerine eğitim verildi

Kars'ta Güvenlik Görevlilerine yönelik eğitim verildi.

KARS (İHA) - Kars'ta Güvenlik Görevlilerine yönelik eğitim verildi.

'Güvenli Okul, Güvenli Eğitim" konulu düzenlenen seminer, Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Konferansa Kafkas Üniversitesi bünyesinde çalışan Koruma ve Güvenlik Görevlileri ile diğer kurumlarda görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlisi çalışanları katıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen seminer 2 gün sürecek.

Eğim seminerinde Özel güvenlik personellerine uyuşturucu, okul çevresi ve içerisindeki güvenlik sorumluluğu gibi bilgilendirmeler yapılıyor.

Seminere katılanlara girişte Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekten kullandırılarak, maskesi olmayanlara maske verilerek içeri alındı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturulması sağlandı. - KARS

Kars'ta Özel Güvenlik Görevlilerine eğitim verildi

Kars'ta Özel Güvenlik Görevlilerine eğitim verildi

Kars'ta Özel Güvenlik Görevlilerine eğitim verildi

Kars'ta Özel Güvenlik Görevlilerine eğitim verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kars'ta canlı hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kars'ta canlı hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ali Babacan Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Akkaya Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil Serdar Aziz
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kars'ta Özel Güvenlik Görevlilerine eğitim verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 12:26:06. #1.17#