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Kars'ta müze onarıma alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kars'ta müze onarıma alındı

Kars'ta her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği müze onarıma alındı.

KARS (İHA) - Kars'ta her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği müze onarıma alındı.

Müze Müdürlüğü'nde başlatılan bakım, onarım, bahçe teşhir ve tanzim çalışmaları nedeniyle Kars Müzesi, 21.10.2021-01.11.2021 tarihleri arasında kapalı kalacak.

Kars'ta vatandaşlara daha güzel hizmet verilmesi adına Müze Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara daha sağlıklı ortamda hizmet verilecek. - KARS

Kars'ta müze onarıma alındı

Kars'ta müze onarıma alındı

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