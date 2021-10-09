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Karısını bıçakla öldürüp intihara kalkışan koca, kanlar içinde dışarıya kadar emekleyerek çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde markette eşiyle tartışan öfkeli koca, eşini bıçaklayarak öldürüp ardından av tüfeğiyle intihara kalkıştı.

Alanya'nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde bir markette meydana gelen olayda 43 yaşındaki Yahya Yılmaz, eşi Gönül Yılmaz'ın çalıştığı markete gitti. Burada eşiyle tartışmaya başlayan öfkeli koca eşini market içerisinde bir kaç yerinden defalarca bıçakladı. Yahya Yılmaz daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle kendine ateş etti.

MARKETİN DIŞINA EMEKLEYEREK ÇIKTI

Yahya Yılmaz kanlar içerisinde marketin dışarısına kadar emekleyerek yürüdü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekipleri yaralı Yahya Yılmaz'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Bıçaklanarak öldürülen Gönül Yılmaz'ın cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karısını bıçakla öldürüp intihara kalkışan koca, kanlar içinde dışarıya kadar emekleyerek çıktı
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