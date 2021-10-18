KARİKATÜRİST YALÇIN TURGUT BALABAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
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KARİKATÜRİST YALÇIN TURGUT BALABAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyninde ve karaciğerinde bulunan tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden karikatürist Yalçın Turgut Balaban, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - Beyninde ve karaciğerinde bulunan tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden karikatürist Yalçın Turgut Balaban, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Karikatürist ve yazar Yalçın Turgut Balaban, beyninde ve karaciğerinde bulunan tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün 70 yaşında hayatını kaybetti. Balaban'ın cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'ne getirildi. Cenazeye, Balaban'ın ailesi ve çalışma arkadaşları katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yalçın Turgut Balaban'ın cenazesi Kandilli Mezarlığı'na defnedildi.

Yalçın Turgut Balaban'ın oğlu Emre Balaban, Yaklaşık 5-6 aydır bir rahatsızlıkla uğraşıyorduk. Ağırlaşmıştı son bir haftadır. Yoğun bakımdayken haberi aldık. Bugün cenazesini Kandilli Mezarlığı'na defnedeceğiz. İnşallah cümlemizin hepsinin mekanları cennet olsun. Buraya gelen herkesten de Allah razı olsun dedi.

KARİKATÜRİST YALÇIN TURGUT BALABAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KARİKATÜRİST YALÇIN TURGUT BALABAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KARİKATÜRİST YALÇIN TURGUT BALABAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KARİKATÜRİST YALÇIN TURGUT BALABAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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