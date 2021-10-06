Karidesli taco nasıl yapılır? En güzel Karidesli taco tarifi! Karidesli taco malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Karidesli taco tarifi oldu. Peki en güzel Karidesli taco yemek tarifi nasıldır? Karidesli taco yemeği nasıl yapılır? Karidesli taco için gerekli malzemeler nelerdir? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

KARİDESLİ TACO TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

5 adet tortilla ekmeği

Yarım kilo taze karides (ayıklanmış)

1 adet domates

1 adet jalapeno biberi

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı toz paprika

1 çay kaşığı acı toz paprika

1 adet misket limon

1 tutam maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

KARİDESLİ TACO NASIL YAPILIR? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Öncelikle bir kabın içerisine temizlenmiş karides, toz kaprika, acı kaprika, karabiber ve tuzu ekleyin.

Karidesleri baharatlarla harmanlayın ve buzdolabında yarım saat dinlendirin.

Bir tavanın içerisine tereyağı ekleyin ve yağı kızdırın.

Jalapeno biberini doğrayıp zeytinyağı ile karıştırın. Domatesleri küp küp doğrayın ve maydanozları ince bir şekilde kıyın.

Kızan tereyağının içerisine biber, domates ve maydanozu ekleyerek kavurun.

Üzerine misket limon sıkın. Farklı bir tavada karidesleri yüksek ateşte 3-4 dakika boyunca pişirin.

Isıttığınız tortilla ekmeklerinin içerisine biberli karışımı ve karidesleri ekleyin. Misket limon ile birlikte servis edin. Afiyet olsun.

KARİDES TACO TARİFİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Karidesleri ayıklanmış bir şekilde alın. Bu sayede işin zor kısmı bitmiş olur.

Tortillaları az yağlı bir tavada ısıtabilir veya fırına atabilirsiniz.

Taconun içerisine sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz.

Jalapeno biberi bulamadıysanız, sarı, yeşil ve kırmızı biber ekleyebilirsiniz.

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