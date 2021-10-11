Karesi Belediyesinden açılış ve temel atma töreni

KARESİ, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Karesi Belediyesi tarafından Üçpınar Mahallesi'nde inşa edilen Temizlik İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binasının açılışı ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve belediye personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, tesislerin hayırlı olmasını temenni etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu işlerin el birliğiyle olduğunu ifade ederek, "Şehri ne kadar çok insan sahiplenirse o kadar iyi oluyor. Şehrimiz güzel bir şehir. Hizmetlere ekip olarak devam ediyoruz." dedi.

Karesi Belediye Başkanı Orkan ise 26 dönümlük alanın 12 dönümünü Temizlik İşleri birimine ayırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu binaların hepsini kendi Fen İşleri personelimiz yaptı. Elektrik işlerini bir firmaya verdik ve asfaltlama konusunda Büyükşehir Belediyemizden destek aldık. Burası kendi ekiplerimizle yapınca bize 1 milyon 300 bin lira gibi bir rakama mal oldu. Bu dışarıya ihale edilseydi 3 milyon liraya yakın maliyeti olacaktı. O nedenle kendi işlerimizle yapmamızın bir artısı oldu. Bunu yaparken de daha ne yapılabilir diye düşündük. 1. Sınıf Katı Atık Getirme Merkezi'mizi kurmayı planladık. Bugün oranında temelini atacağız. Burada 13 çeşit katı malzemesi toplanacak."

Konuşmaların ardından alanda Temizlik İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binasının açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra katılımcılar, atık tesisinin temelini attı.

Törene, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur ve Adil Çelik, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erol Ayvaz, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, MHP Karesi İlçe Başkanı Kürşat Burak Boduroğlu, Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.