Kardeşlerim Tolga gerçek adı nedir? Kardeşlerim Tolga'yı canlandıran Berk Ali Çatal kimdir kaç yaşında?

Kardeşlerim Tolga gerçek adı nedir? 2009'da 14 yaşındayken Aile Reisi adlı dizide ilk kez boy gösteren Berk Ali Çatal, 2014 yılında Beni Böyle Sev adlı dizide rol aldı. 2017'de Umutsuz Ev Kadınları, Söz, 2018'de Vatanım Sensin, 2020'de Çukur dizilerinde rolleri olan Kardeşlerim Tolga kimdir? Berk Ali Çatal kimdir kaç yaşında? Berk Ali Çatal nereli, mesleği nedir? Berk Ali Çatal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KARDEŞLERİM TOLGA KİM?

Kardeşlerim dizisine Ayşe karakterinin eski sevgilisi olarak giren Tolga, oldukça tepki çeken bir karakter. Aşırı şımarık, adeta merhamet duygusu alınmış birisi olarak gözüken Tolga oldukça kibirli bir karakter. Kardeşlerim Tolga geçen bölümde Ömer'den öldüresiye dayak yedi.

Ayşe ile Ömer arasındaki yakınlaşmadan bir hayli rahatsız olan Tolga, Kardeşlerim dizisindeki kötü karakterlere adeta rahmet okuttu.

BERK ALİ ÇATAL KİMDİR?

Atv'nin Cumartesi dizisi Kardeşlerim'de Tolga'yı oynayan Berk Ali Çatal, 4 Mart 1995 İstanbul doğumludur.

İstanbul Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümünü bitiren Ali Çatal, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk eğitimi aldı.

2009'da 14 yaşındayken Aile Reisi adlı dizide ilk kez boy gösteren Berk Ali Çatal, 2014 yılında Beni Böyle Sev adlı dizide rol aldı. 2017'de Umutsuz Ev Kadınları, Söz, 2018'de Vatanım Sensin, 2020'de Çukur dizilerinde rolleri olmuştur. Kırmızı Oda dizisinde de gözüken genç oyuncu Kardeşlerim dizisinde Tolga karakteri ile karşımıza çıkmıştır.

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