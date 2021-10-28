Karaman'daki özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) güvenlik personeline yönelik eğitim düzenlendi.

Genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim ve iş birliği ile koordinasyonu sağlamak, kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanarak aidiyet duygularını geliştirmek, suçu meydana gelmeden önlemek, meydana gelen olaylardan genel kolluğun en seri şekilde bilgisinin olmasını sağlamak, devam eden olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek olay yerindeki delillerin sağlıklı şekilde muhafazası ve genel kolluğa teslimi amacıyla başlatılan "Genel Kolluk- Özel Güvenlik İş birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)" kapsamında eğitim verildi

KMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime Karaman'daki kamu kurum ve kuruluşlarda görev alan tüm güvenlik personeli ve yönetici güvenlik sorumluları katıldı.

Eğitim kapsamında 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ali Adıgüzel Özel Güvenlik Hukuku ve Güvenlik Farkındalığı, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ercan Ekincioğlu Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişkileri, Tayyar Küçükyılmaz ve Kadir Terzioğlu da AFAD Eğitimi verdi.

Polis memuru Veli Soner Karaman da KAAN projesi ile ilgili sunum yaptı.