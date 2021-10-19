Karaismailoğlu: "Çok şükür bize güvenenlerin yüzünü hiç kara çıkarmadık" - Haberler
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Karaismailoğlu: "Çok şükür bize güvenenlerin yüzünü hiç kara çıkarmadık"

AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Hıdırlık Köprüsü Açılış Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Kurdele kesilmesi açılışın yapılması Toplu fotoğraf çektirilmesi TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat'ta Hıdırlık Köprüsü Açılış Töreni'nde konuştu.

TOKAT (AA) - Hıdırlık Köprüsü Açılış Töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Kurdele kesilmesi açılışın yapılması

Toplu fotoğraf çektirilmesi TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat'ta Hıdırlık Köprüsü Açılış Töreni'nde konuştu. (2)

Karaismailoğlu: Çok şükür bize güvenenlerin yüzünü hiç kara çıkarmadık

Karaismailoğlu: Çok şükür bize güvenenlerin yüzünü hiç kara çıkarmadık

Karaismailoğlu: Çok şükür bize güvenenlerin yüzünü hiç kara çıkarmadık

Karaismailoğlu:
AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri
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