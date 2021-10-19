Karaismailoğlu: "Çok şükür bize güvenenlerin yüzünü hiç kara çıkarmadık"
AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel
Hıdırlık Köprüsü Açılış Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Kurdele kesilmesi açılışın yapılması Toplu fotoğraf çektirilmesi TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat'ta Hıdırlık Köprüsü Açılış Töreni'nde konuştu.
TOKAT (AA) - Hıdırlık Köprüsü Açılış Töreni
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Kurdele kesilmesi açılışın yapılması
Toplu fotoğraf çektirilmesi TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat'ta Hıdırlık Köprüsü Açılış Töreni'nde konuştu. (2)