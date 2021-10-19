Karaismailoğlu: "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" - Haberler
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Karaismailoğlu: "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Toplu fotoğraf çekimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat-Niksar kara yolu şantiyesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

TOKAT (AA) - Toplu fotoğraf çekimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat- Niksar kara yolu şantiyesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu: Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz

Karaismailoğlu: Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz

Karaismailoğlu: Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz

Karaismailoğlu:
AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri
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