Karaismailoğlu: "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"
AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel
Toplu fotoğraf çekimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat-Niksar kara yolu şantiyesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
TOKAT (AA) - Toplu fotoğraf çekimi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat- Niksar kara yolu şantiyesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.