Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın yağış bekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın yağış bekleniyor

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel
Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın yağış bekleniyor

Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kastamonu, Tokat ve Artvin çevreleri, İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Van'ın doğusu için yarın yağış tahmininde bulunuldu.

KIRKLARELİ (AA) - Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kastamonu, Tokat ve Artvin çevreleri, İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Van'ın doğusu için yarın yağış tahmininde bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kastamonu, Tokat ve Artvin çevreleri, İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Van'ın doğusunda yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'de fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Hazal Kaya Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Oğuzhan Özyakup Mehmet Topal Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler İlham Aliyev Namaz Vakitleri Selçuk Bayraktar Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın yağış bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 13:08:37. #1.12#